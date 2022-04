Euroflora, oltre 300 treni aggiuntivi per raggiungere la manifestazione a Nervi

Trenitalia Official Green Carrier della manifestazione. Da sabato 23 aprile a domenica 8 maggio 107 treni e 61.000 posti offerti ogni giorno. Biglietto Euroflora comprensivo del viaggio in treno regionale nel nodo di Genova

Raggiungere Euroflora a piedi dalla stazione di Genova Nervi, è comodo e conveniente. Arrivi col treno e sarai a due passi da una delle più spettacolari manifestazioni floreali d’Europa, in programma nei Parchi e nei Musei di Genova Nervi dal 23 aprile all’8 maggio.

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) Official Green Carrier della manifestazione, offre fino a 107 treni regionali al giorno a servizio di Genova Nervi con 61.000 posti offerti giornalieri, con un incremento di 32 collegamenti il sabato e 54 nei festivi per un totale di oltre 300 nuovi treni, tra Genova Brignole e Genova Nervi, durante tutta la durata.

Quattro collegamenti all’ora – dalle 9 alle 20 – collegano Nervi alle principali stazioni genovesi e a tutte le località, anche fuori regione, tramite l’interscambio a Genova Brignole (a 15 minuti di percorrenza) e Genova Piazza Principe (20 minuti).

Il biglietto di Euroflora comprende un viaggio di andata e uno di ritorno per Genova Nervi, a bordo dei treni regionali, da tutte le stazioni dell’area urbana di Genova e sarà sufficiente esibirlo al personale del treno nella stessa giornata della visita. Promozioni per i bambini fino a 8 anni che viaggiano ed entrano alla manifestazione gratuitamente se accompagnati da adulti con regolare biglietto di ingresso, e per i gruppi composti da almeno 25 persone che possono usufruire di un ingresso gratuito comprensivo anche dell’utilizzo del treno.

Inoltre, Trenitalia sarà presente con proprio personale dedicato nella stazione di Nervi con un desk informativo e, all’interno dell’area della manifestazione, con una postazione biglietteria. I visitatori che raggiungono Genova da altre località sono invitati ad acquistare il biglietto di ritorno contestualmente a quello di andata.

