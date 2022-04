Concerto barocco sulla facciata di Palazzo Ducale

Barbara Grosso, assessore alla Cultura: «Continua lo speciale fil rouge che collega Genova e Roma nel segno del Barocco. Questa iniziativa di grande spessore culturale che Webuild ha voluto sostenere si inserisce nel progetto Superbarocco che sta unendo le Scuderie del Quirinale a Palazzo Ducale e alle tante sedi di mostre “genovesi”. Un concerto che sarà un vero e proprio evento grazie alla proiezione in diretta della performance dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Antonio Pappano sulle facciate della Chiesa di Sant’Agnese in Agone e di Palazzo Ducale. Un regalo a Genova, ai cittadini genovesi e ai tanti turisti che stanno visitando la città, mai come in questo periodo viva pulsante di tante iniziative culturali»

Un concerto straordinario per celebrare il periodo di maggiore splendore dell’arte genovese a cavallo tra il Seicento e il Settecento: è il “Concerto Barocco”, l’evento organizzato a Roma il prossimo 20 aprile, con il Maestro Antonio Pappano che dirigerà l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nella splendida cornice della Chiesa di Sant’Agnese in Agone, a Piazza Navona. A partire dalle ore 21, il concerto sarà trasmesso in streaming sul sito web di Webuild e sarà fruibile al pubblico grazie alle suggestive proiezioni in diretta a Roma, sulla facciata della Chiesa di Sant’Agnese in Agone, e a Genova, a Piazza de Ferrari sulla facciata di Palazzo Ducale.

Una serata unica e di grande musica, ispirata ai grandi esponenti del barocco musicale italiano, che avrà come protagonista il Maestro, Sir Antonio Pappano, Direttore Musicale dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e del Covent Garden Royal Opera House di Londra. Un programma dal grande fascino, che ripercorrerà i fasti di quegli anni con musiche di Vivaldi, Corelli ed Haendel, per rendere omaggio a tre grandi musicisti protagonisti del periodo più fulgido dell’epoca barocca. Saranno proposti il Concerto “La Primavera” e il Concerto in si minore per 4 violini e violoncello, op. 3 n. 10, di Vivaldi, il Concerto Grosso op. 6 n. 9 in fa maggiore di Corelli, e ancora, di Haendel, le arie “Lascia la spina” dal “Trionfo del Tempo e del Disinganno” e “Al dispetto di sorte crudele” da “Aminta e Fillide”.

“Concerto Barocco” rientra tra le diverse iniziative del progetto culturale “Superbarocco”, dedicato al barocco genovese, per cui Webuild ha deciso di affiancare il Comune di Genova e le Scuderie del Quirinale. Il concerto segue l’inaugurazione a Roma, il 25 marzo scorso, della grande mostra “Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco” ospitata dalle Scuderie del Quirinale. L’esposizione, frutto del lavoro corale di Scuderie del Quirinale e National Gallery of Art di Washington, D.C., con la speciale collaborazione del Comune e dei musei di Genova e la partecipazione di Webuild, è occasione per vedere decine di grandi opere d’arte provenienti da prestigiosi musei del mondo e collezioni private, e potrà essere visitata fino al prossimo 3 luglio. La mostra prosegue virtualmente a Genova con un’altra mostra sul Barocco, “La Forma della Meraviglia. Capolavori a Genova tra il 1600 e il 1750”, allestita all’interno dell’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale fino al 10 luglio prossimo. Le due esposizioni sono curate da Jonathan Bober, Piero Boccardo e Franco Boggero.

Programma

Antonio Pappano, Direttore

Andrea Obiso, Violino (“La Primavera”)

Sara Blanch, Soprano

Vivaldi, Concerto “La Primavera”

Corelli, Concerto Grosso op.6 n. 9 in fa maggiore

Haendel, “Il Trionfo del Tempo e del Disinganno”: “Lascia la spina”

Haendel, “Aminta e Fillide”: “Al dispetto di sorte crudele”

Vivaldi, Concerto in si minore per 4 violini e violoncello, op. 3 n. 10

Solisti: Andrea Obiso, Alberto Mina, Elena La Montagna, David Romano, Luigi Piovano

“Concerto Barocco” è una delle iniziative di Progetto Superbarocco, di cui Webuild è Main Sponsor.

