Finge di chiamare dalla banca e si fa bonificare 30mila euro da un’anziana. Denunciato dai Carabinieri

I militari dell’arma sono riusciti a intercettare il conto di destinazione e a bloccare l’accredito. L’uomo, pregiudicato, quei 30mila euro non li ha visti nemmeno per un secondo

I Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure, a termine di approfonditi accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per frode informatica e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici un italiano gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, nel settembre del 2020, contattava un’anziana donna e, simulando di appartenere all’ufficio sicurezza di un istituto di credito, riusciva a farsi fornire i codici di sicurezza del conto corrente con i quali disponeva in suo favore un bonifico online di oltre 30.000 euro. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, veniva sequestrato il conto corrente di destinazione e recuperata l’intera somma di denaro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...