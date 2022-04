Sant’Agata, Mezza Maratona, partita: tutte le deviazioni delle linee bus

DOMENICA 10 APRILE – Ecco come orientarsi tra le varie modifiche di percorso e gli spostamenti delle fermate

Fiera di Sant’Agata. Variazioni al servizio domenica 10 aprile

Nella giornata di domenica 10 aprile, in occasione della Fiera di Sant’Agata, da inizio a fine servizio le linee 18, 18/, 37, 46, 48, 67, 84, 89, 385, 604, 618, 680 e 683 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 18, 18/ e 618

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguiranno per via Tolemaide e piazza Verdi dove riprenderanno regolare percorso. Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguiranno per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 37, 680 e 683

Il percorso delle linee sarà regolare; in direzione monte verrà istituita una fermata provvisoria in corso Sardegna, prima dell’incrocio con via Giacometti.

Linea 46

Direzione Terralba: i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettueranno fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, proseguiranno per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba, piazza Terralba dove riprenderanno regolare percorso in direzione via Donghi. Direzione Donghi: i bus giunti in piazza Terralba proseguiranno per via Torti dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 48

Direzione Molassana: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguiranno per via Tolemaide, piazza delle Americhe, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, corso Sardegna dove riprenderanno regolare percorso. Direzione San Martino: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguiranno per corso Torino, via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 67, 89 e 604 percorsi limitati in piazza Terralba

Direzione piazza Terralba: i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettueranno fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, svolteranno a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba e piazza Terralba dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione via Donghi: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguiranno per via Torti dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 84

Direzione Centro: i bus, giunti al termine di via Amarena, proseguiranno per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via Amarena: i bus, giunti in corso Sardegna effettueranno fermata provvisoria prima dell’incrocio con via Giacometti e proseguiranno per via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, via Amarena dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 385

Direzione via Torti: i bus effettueranno capolinea provvisorio in piazza Solari (di fronte al n° 24 rosso).

Direzione via Imperiale: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Solari, proseguiranno per via Savelli dove riprenderanno regolare percorso.

MEZZA MARATONA – Linea 31 Variazioni di percorso domenica 10 aprile

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di corso Italia per la “Mezza Maratona di Genova 2022”, domenica 10 aprile, dalle ore 8.00 fino a cessate esigenze, la linea 31 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione via V Maggio (Gaslini): i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Nizza, via Amendola, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Brignole: i bus, giunti in via De Gaspari, proseguiranno per via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, galleria Mameli, via Barabino, via Diaz dove riprenderanno percorso regolare.

Partita le linee AMT per Genoa – Lazio

Il capolinea di viale Caviglia sarà provvisoriamente spostato in Thaon di Revel

In occasione dell’incontro di calcio Genoa – Lazio,in programma domenica 10 aprile alle ore 12.30 allo stadio Luigi Ferraris, il capolinea delle linee provinciali di viale Caviglia sarà provvisoriamente spostato in viale Thaon di Revel. Lo spostamento del capolinea avrà luogodalle ore 8.30 alle ore 17.00.

Come di consueto, saranno attive le linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (piazzale Kennedy – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli. A seguire il dettaglio delle linee.

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre principali linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato – Caricamento), 37 (via dei Platani – via Dante/De Ferrari), 48 (Molassana – PS San Martino), 82 (stazione Brignole – Quezzi), 480 (stazione Brignole – Sant’Eusebio) e 482 (stazione Brignole – Sant’Eusebio).

Mi piace: Mi piace Caricamento...