Acciaierie d’Italia taglia i contributi alla sms Guido Rossa. Addio a buoni libro e colonie estive

Mancano una rata del 2021 e una del 2022, per un totale di 65mila euro

«Informiamo i lavoratori che, in seguito al mancato pagamento da parte dell’azienda della quarta rata del 2021 e della prima rata del 2022, per un totale complessivo di 65.000 €, siamo costretti a

sospendere il pagamento dei buoni libro che avremmo dovuto effettuare nel corso del mese di aprile dice Paolo Terrizzi per la società di mutuo soccorso -. Inoltre, sono logicamente congelate le iniziative estive (colonie estive e corsi di vela) che il consiglio della società di mutuo soccorso Guido Rossa stava iniziando a valutare nella loro fattibilità»,

Mi piace: Mi piace Caricamento...