Sabato e domenica manutenzione di Rfi, modifiche alla circolazione dei treni

Interessate le tratte Genova – Ovada – Acqui Terme, Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure, Emilia-Romagna – Liguria e treni del mare da e per la Lombardia

Dalle ore 14 di sabato 9 aprile alle ore 22 di domenica 10 aprile: interventi infrastrutturali nel nodo di Genova

Modifiche al programma di circolazione dei treni per gli interventi di manutenzione straordinaria nel nodo di Genova.

Per consentire l’operatività dei cantieri, dalle ore 14 di sabato 9 alle ore 22 di domenica 10 aprile,i collegamenti ferroviari sulle linee Genova – Ovada – Acqui Terme, Genova-Arquata Scrivia/Novi Ligure e tra Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria subiranno modifiche.

In particolare sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme sarà garantito un trasporto integrato di treni, tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e Acqui Terme, e bus, tra Genova Brignole e Campo Ligure-Masone. I bus non effettuano fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele che sono collegate con mezzi AMT o ATP. I treni della relazione Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure potranno modificare l’orario anche con anticipi e non fermeranno a Genova Sampierdarena e a Genova Rivarolo. La stazione di Genova Sampierdarena è raggiungibile con i treni della linea Genova-Ventimiglia o con i mezzi AMT; la stazione di Genova Rivarolo solo con i mezzi AMT.

Modifiche di orario anche ai treni del mare tra Lombardia e Liguria e ai treni regionali 2082 da Piacenza a Genova Brignole e 2070 da Ravenna a Genova Brignole che partirà da Bologna.

I canali di vendita dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati con le modifiche di orario.

