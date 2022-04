Peste suina, cinque nuovi casi di cui uno in Liguria

Il caso “genovese” è stato registrato a Ronco Scrivia dove è stata trovata la sesta carcassa infetta del territorio del comune della Valle Scrivia

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 5 aprile 2022.

Peste suina, cinque nuovi casi, quattro in Piemonte, uno in Liguria. Salgono a 88 le positività accertate nella “zona di protezione II*”: 55 per ritrovamenti in Piemonte, 33 in Liguria. Ne dà notizia l’Istututo Zooprofilattico

I positivi sono 88, cinque in più rispetto all’aggiornamento precedente: 55 per positività in Piemonte, 33 per positività in Liguria.

Quattro casi sono stati riscontrati in provincia di Alessandria: due a Molare (quattro i positivi da quando è iniziata l’emergenza), uno a Ovada (ottava positività) e Silvano d’Orba (terza).

Un caso per ritrovamento in provincia di Genova a Ronco Scrivia (sesto caso).

