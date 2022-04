Mamma incinta travolta col figlio in via Mogadiscio mentre attraversava la strada

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 con auto medica Golf3 e ambulanze, partite in codice rosso per dinamica poi derubricato in codice di media gravità e trasportate una al San Martino e l’altro al Gaslini

Tutto è successo davanti alla scuola. La mamma, in attesa del secondo bambino, stava camminando con il figlio. Sul posto sono in atto i rilievi della Polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, mamma e bambino avrebbero attraversato fuori dalle strisce, ma saranno i rilievi a stabilire come sono andate le cose.

Mi piace: Mi piace Caricamento...