Il ministro dell’Interno Lamorgese a Genova per sottoscrivere il protocollo di legalità per la nuova diga

Firmerà anche il “Protocollo di legalità per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente”

Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sarà in Prefettura a Genova venerdì 8 aprile 2022 per intervenire, alle ore 10.30, alla sottoscrizione del “Protocollo di legalità per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova” e del “Protocollo di legalità per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente”.

Sottoscriveranno i protocolli il Commissario straordinario per la ricostruzione D.P.C.M. 30 settembre 2021, Marco Bucci, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e il Prefetto di Genova, Renato Franceschelli.

I protocolli saranno sottoscritti, inoltre, limitatamente all’art. 11 “Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera”, dal Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, Mariafrancesca Santoli, e dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENAL-UIL.

Successivamente, alle ore 11.30, la titolare del Viminale parteciperà al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ove si discuterà della situazione della sicurezza nell’area metropolitana.

