Più di 15 chili di cocaina in un borsone, la Gdf arresta ventiseienne a Sestri Ponente

Il giovane è stato notato mentre si recava a piedi verso una strada senza uscita e, alla vista dei militari, ha manifestato istantaneamente segni di nervosismo, allontanandosi in fretta dalla zona

Nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, condotta d’iniziativa dai finanzieri del Comando Provinciale Genova nel quartiere di Sestri Ponente, è stato tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne, di nazionalità albanese, trovato in possesso di un consistente quantitativo di cocaina.

I finanzieri, intervenuti anche con l’ausilio dei cani antidroga, hanno rinvenuto un borsone contenente 14 panetti di cocaina, corrispondente a un peso di 15,620 chili.

La sostanza stupefacente era posta all’interno di un’autovettura, alla quale l’uomo si era avvicinato per recuperarla.

Pertanto è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto presso la Casa circondariale Marassi a disposizione dell’A.G. inquirente.

