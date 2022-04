Meteo Arpal: temporali a metà giornata e calo delle temperature. Mareggiata di Libeccio

Previsione per venerdì 1 aprile 2022

La perturbazione raggiunge il Mediterraneo determinando un minimo sul Ligure e favorendo precipitazioni sparse a carattere temporalesco già dalla notte sul Levante e in occasione del transito frontale verso metà giornata; successive schiarite

Temperature: in calo, più marcato in serata. A Genova tra 10 e 14.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: moderati variabili al mattino, fino a forti meridionali dal pomeriggio

Mare: in aumento fino ad agitato, mareggiate per onda lunga di libeccio in serata

Segnalazioni di Protezione Civile – bassa probabilità di temporali forti, venti forti dai quadranti meridionali, mareggiate di libeccio.

Previsione per sabato 2 aprile 2022

Un minimo sul Ligure mantiene condizioni di residua instabilità con possibili rovesci fino al mattino con quota neve in calo fino a 500 m; dal pomeriggio l’allontanamento del minimo favorisce parziali schiarite con passaggi di nubi medio-alte

Temperature: in ulteriore calo, specialmente nell’interno

Umidità: su valori medi

Venti: nordorientali forti o moderati fino al mattino, in successiva attenuazione

Mare: in calo da agitato nella notte a molto mosso al mattino, poi mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – venti forti, mareggiate per onda lunga di libeccio

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...