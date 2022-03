Superbarocco, “I Protagonisti”: a Palazzo Reale “Le Metamorfosi” di Filippo Parodi

Nell’ambito del progetto “Superbarocco” e come sede della rassegna “I Protagonisti. Capolavori a Genova tra 1600 e 1750”, a Palazzo Reale, Sala del Veronese, 30 marzo / 10 luglio. A cura di Luca Leoncini

Da mercoledì 30 marzo a domenica 10 luglio 2022, le quattro sculture, meglio conosciute come Metamorfosi e raffiguranti Venere, Adone, Clizia e Giacinto, capolavoro di Filippo Parodi (1630-1702), attendono i visitatori in un nuovo allestimento, ideato dall’architetto Giovanni Tironi, che permetterà di scoprirle a tutto tondo, in una visione del tutto nuova.

Dal 1726 poste su quattro piedistalli nella Galleria degli Specchi, come approfondimento del progetto SUPERBAROCCO e come sezione della rassegna cittadina I PROTAGONISTI. Capolavori a Genova tra 1600 e 1750, vengono per la prima volta collocate nella Sala del Veronese, con l’obiettivo di suggerire una disposizione circolare attorno a un elemento centrale seconda una prospettiva e un’idea rinnovata.

Soltanto in due occasioni erano scese dai loro basamenti, nel 1942 per essere ricoverate nel cosiddetto deposito marmi, al piano interrato del palazzo, per sfuggire ai bombardamenti aerei e di nuovo nel 1992 quando furono esposte nel Salone da Ballo, in occasione della mostra Genova nell’età barocca.

Tra le opere più celebri della produzione dell’artista, le quattro figure sono certamente nate in gruppo, all’inizio degli anni Ottanta e in ogni caso prima del 1683, anno del trasferimento di Filippo Parodi in Veneto. Riassumono alcuni dei caratteri fondativi del Barocco a Genova, mostrando la forza dei modelli berniniani studiati da Filippo durante i suoi due lunghi soggiorni romani, ma si saldano alla dimora genovese che tuttora le conserva e per la quale, con ogni probabilità, furono concepite. Anche per questo sono state scelte per rappresentare uno dei protagonisti della stagione artistica più celebrata della storia dell’arte genovese, all’interno di una rassegna nata allo scopo di esaltare proprio questo tratto distintivo del patrimonio della capitale dell’antica Repubblica marinara, città di straordinari palazzi patrizi e di collezioni d’arte di primissimo piano.

Mercoledì 30 marzo 2022, alle ore 16.30, Luca Leoncini – direttore delle collezioni del Museo di Palazzo Reale – condurrà una speciale e specifica visita guidata per sancire l’apertura di questo importante nuovo allestimento, che darà ulteriore pregio alle collezioni della dimora patrizia.

La mostra, compresa nel percorso espositivo, sarà visitabile con il biglietto del museo (dal 1° aprile 2022 biglietto unico con le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola a 10,00€).

Se in possesso del biglietto della mostra La forma della meraviglia di Palazzo Ducale o di un biglietto di una delle altre sedi della rassegna I PROTAGONISTI (Musei di Strada Nuova, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Museo Diocesano, Palazzo Lomellino di Strada Nuova) l’ingresso al solo Palazzo Reale sarà a 5,00€.

