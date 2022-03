Primo risultato della missione a Dubai: le pmi liguri sbarcano sulla vetrina di Amazon

“Se non puoi combatterli, unisciti a loro”: l’11 marzo scorso la Regione Liguria ha siglato un accordo con il colosso mondiale del commercio online per avviare l’unica strada che consente alle piccole e medie imprese sul territorio di sfruttare l’attuale realtà del commercio e di comparire, in questi giorni, sulla homepage e, successivamente, rimanere con i loro prodotti nello store internazionale

A questo link la pagina di Amazon dedicata ai prodotti liguri. Si va dal pesto di varie marche ai biscotti del Lagaccio, dai pandolci ai prodotti di erboristeria cosmetica. Se, fino a qualche tempo fa, le piccole imprese di produzione e vendita dovevano vedersela con le regole della grande distribuzione organizzata, ormai anche loro devono fare i conti col commercio online. La strada, individuata da categorie e Regione Liguria, è quella di usare la vetrina del gigante del commercio via internet.

È stata siglata un’intesa tra Regione Liguria e Amazon a sostegno delle piccole e medie imprese per aiutarle ad esportare e promuovere la qualità del Made in Italy in Italia e all’estero.

Amazon ha inaugurato nei giorni scorsi, nella sua vetrina Made in Italy, una nuova sezione dedicata con oltre 2.000 prodotti che rappresentano nel mondo l’eccellenza e la tradizione liguri. Un’importante opportunità per le piccole e medie imprese della Liguria, che possono raggiungere non solo i clienti di Amazon.it, ma anche i clienti di Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.co.uk e Amazon.com. Sono già decine le piccole e medie imprese liguri che fanno parte della vetrina Made in Italy e vendono sia in Italia sia all’estero.

L’accordo prevede anche lo sviluppo di percorsi formativi all’interno del programma Accelera con Amazon, per accelerare il percorso di digitalizzazione delle realtà territoriali.

Regione Liguria e Amazon hanno annunciato a Dubai l’11 dicembre scorso un’intesa volta a sostenere le piccole e medie imprese, con attività di promozione e formazione digitale dedicate. L’accordo – siglato durante il Regional Day dedicato alla Liguria da Padiglione Italia a Expo Dubai – prevede di sostenere la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio, la promozione dei prodotti Made in Italy, inclusi quelli liguri, attraverso la vetrina Amazon Made in Italy e l’organizzazione di attività formative dedicate alle piccole e medie imprese.

Amazon ha lanciato questa nuova sezione regionale anche grazie al contributo che deriva dal più ampio accordo di collaborazione con ICE Agenzia per sostenere le piccole e medie imprese italiane aiutandole a digitalizzare e a vendere i prodotti locali sia in Italia sia all’estero.

Amazon Made in Italy – Liguria

Circa il 9% della selezione ligure su Amazon Made in Italy è presente nella categoria Abiti e Accessori (fashion), oltre il 15% nella categoria Casa e Cantina (food) e oltre il 20% nella categoria Bellezza e Cura Personale (beauty). Tutti i prodotti sono disponibili su Amazon.it e negli store europei di Amazon, permettendo agli artigiani e piccole medie imprese liguri di espandere il loro business anche all’estero. Oltre l’80% delle piccole e medie imprese liguri che vendono tramite la vetrina Made in Italy di Amazon esporta i propri prodotti all’estero.

Con la vetrina Made in Italy dedicata alla Liguria, arriva a 14 il numero di percorsi regionali dedicati su Amazon.it.

I corsi di formazione di Accelera con Amazon

Nell’ambito dell’Intesa, le imprese interessate potranno cogliere nuove opportunità di crescita anche grazie ad Accelera con Amazon, un programma di formazione gratuito realizzato da Amazon insieme a partner istituzionali e aziende private, che nel 2021 ha visto il coinvolgimento di oltre 11.000 piccole e medie imprese italiane (PMI) e che ha l’obiettivo di accelerare la crescita e la digitalizzazione di ulteriori 20.000 PMI entro la fine dell’anno, promuovendo un percorso di formazione necessario per poter essere competitivi a livello internazionale.

Le aziende liguri interessate a far parte della vetrina Made in Italy di Amazon.it possono visitare questo link

Mi piace: Mi piace Caricamento...