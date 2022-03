Oggi comincia la primavera astronomica: la notte sarà lunga come il giorno

Come nel 2021, l’equinozio di primavera arriva nel 2022 un giorno prima rispetto alla data stabilita nel 325 dal Concilio di Nicea per calcolare la Pasqua cristiana: il 20 marzo e non il 21. Per l’ora legale dovremo, invece, attendere una settimana: scatterà nella nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022 quando dovremo spostare le lancette dell’orologio un’ora in avanti rispetto all’orario corrente. Si dormirà quindi un’ora in meno

Oggi pomeriggio, alle 16:33 (ora italiana) comincia la primavera astronomica. In particolare la data dell’equinozio di primavera, nell’emisfero boreale, può oscillare tra il 19 e il 21 marzo e può cambiare ogni anno, così come l’orario. Ricordate la canzone “Águas de março” del brasiliano Tom Jobim, tradotta in Italiano come “La pioggia di marzo”? Parla non degli acquazzoni primaverili, ma delle piogge autunnali in Brasile: oggi, infatti, nell’emisfero australe comincia l’autunno.

Non è possibile fissare l’equinozio il 21 marzo perché il calendario prevede 365 giorni per un anno, cioè un quarto di giro in meno di quanti la Terra ne compia su se stessa durante una rivoluzione completa attorno al Sole. Ogni 3 anni, si accumula un ritardo che viene recuperato aggiungendo 1 giorno ogni 4 anni. Per questo motivo la data dell’equinozio di primavera può variare.

La stagione meteorologica è cominciata il 1º marzo. Le stagioni meteorologiche considerano estate e inverno, rispettivamente, tre mesi più caldi e quelli più freddi, primavera e autunno coprono gli altri mesi come periodi intermedi.

La notte e il giorno

Equinozio, in latino, significa, letteralmente, «notte uguale” e indica quel momento (un istante, non un’intera giornata) in cui notte e giorno, cioè periodo di luce e periodo di buio, hanno la stessa durata. Effettivamente il periodo di luce è sempre un po’ più lungo di quello di buio perché il sole è un disco e fra alba e tramonto ruba qualche secondo aggiungendo luce. A cominciare da oggi, dunque, le ore di luce aumenteranno sempre di più raggiungendo il picco in occasione del solstizio d’estate che ricade alle ore 9:14 del 21 giugno, giorno che segna l’inizio dell’estate.

L’equinozio è evento astronomico regolato dall’inclinazione della Terra sul suo asse e dall’orbita incessante attorno al sole. Durante questo fenomeno gli emisferi nord e sud della Terra cambiano di posto: il Sole passa attraverso la linea immaginaria dell’equatore celeste. L’equinozio si verifica due volte all’anno: in autunno e primavera e in questi giorni il Sole sorge a est e tramonta a ovest.

