Al via “Jeans Made in Genova”: workshop di Cna Federmoda

L’incontro formativo è stato realizzato all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Duchessa di Galliera con una classe in presenza ed oltre cento studenti collegati in streaming

Si è svolto questa mattina il primo appuntamento dei workshop “Jeans Made in Genova” organizzati da Cna Federmoda.

Al workshop hanno partecipato: Antonio Franceschini, responsabile nazionale Cna Federmoda, che ha illustrato la complessità del sistema moda e il contesto internazionale, Roberto Corbelli, direttore artistico e ricercatore di tendenze moda, che ha parlato ai ragazzi delle evoluzioni socioeconomiche alla base delle tendenze moda e come sviluppare la ricerca nell’ambito moda e la Presidente di Genova Jeans Manuela Arata.

CNA Federmoda ha aderito alla prima edizione di Genova Jeans e ha deciso di contribuire allo sviluppo – previsto dal Piano Caruggi del Comune di Genova – di un distretto del Jeans lungo la neonata Via del Jeans (che comprende Via Pré, Via del Campo, Via di Fossatello, Via San Luca).

Il progetto “Jeans Made in Genova”, sostenuto da Cna Federmoda, si articola in due fasi: la fase informativa/divulgativa di quattro workshop tra marzo e giugno 2022 all’Istituto Duchessa di Galliera di Genova e fruibili in streaming, tenuti da imprenditori di successo nel settore moda e sostenibilità; la fase formativa con un percorso progettato e gestito da Cna Ecipa Genova, la scuola di formazione di riferimento del Sistema Cna, in coordinamento con i Partner di Genova Jeans.

I workshop e il percorso formativo sono aperti ad artigiani, sarti che vogliono diversificare la produzione o specializzarsi nel settore dei jeans e/o studenti, giovani o persone interessate e motivate a iniziare un percorso formativo in questo settore, intraprendendo un’attività non limitata all’abbigliamento, ma estesa naturalmente agli accessori e all’arredamento. Il prossimo incontro in programma si terrà il 7 aprile dalle 11 alle 13 e vedrà la partecipazione di Doriana Marini, CEO & Co-founder DIENPI srl, con un intervento su “La sostenibilità nella Moda e l’approccio a questa da parte delle imprese, esperienze di filiera nel settore Jeans e i componenti accessori del prodotto moda”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...