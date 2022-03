La minoranza abbandona la riunione dei capigruppo a Tursi: «Richieste 875 commissioni, convocate solo 335»

I gruppi Consiliari Lista Crivello, Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Misto – PSI: «Quest’oggi abbiamo deciso di abbandonare la riunione dei Capigruppo che precede il Consiglio Comunale. Un atto di protesta, una scelta mai compiuta in passato. È dal suo insediamento che la giunta Bucci non ha mai rispettato i diritti dei consiglieri di minoranza e così facendo neanche quelli dei cittadini che possono essere auditi nelle commissioni attraverso l’invito delle associazioni e dei comitati»

«Argomenti di vitale importanza per la nostra città, quali il PNRR e l’utilizzo delle risorse del post-Morandi e da ultimo gli espropri delle abitazioni in via Vecchia (che però a noi risultano essere stati archiviati con un nuovo progetto n. d. r.), senza alcun preavviso ai residenti, non sono mai stati discussi o illustrati in nessuna commissione di lavoro – dicono i partiti di minoranza -. Dal 2017 in poi sono state richieste 875 commissioni (670 dai gruppi di minoranza) ne sono state convocate 335 pari al 38%. In un mese potenzialmente si potrebbero convocare 28 commissioni (7 la settimana) ma nel mese di gennaio ne sono state convocate 8, nel mese di febbraio 9 e nelle prime due settimane di marzo 2. Una vergogna! La mancanza di informazione e di confronto con la città rappresenta un fatto gravissimo. Il Sindaco e la giunta comunale ignorano volutamente i doveri istituzionali di chi dovrebbe governare, svuotando il ruolo e la funzione democratica del Consiglio Comunale. Altro che la giunta del fare».

