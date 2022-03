Invio di aiuti in Ucraina: mancano camion e autisti per trasportare alimentari e medicinali

Monsignor Giacomo Martino (Migrantes): «Volontari si stanno organizzando coi loro mezzi. I centri di raccolta sono pieni»

Trasporto di aiuti per la popolazione ucraina: mancano camion e autisti. «Purtroppo stiamo rallentando le partenze di aiuti perché non si trovano più camion per trasportare alimentari e medicinali in terra Ucraina

Volontari si stanno organizzando coi loro mezzi – spiega monsignor Giacomo Martino -. Stiamo cercando di capire come muoversi anche privatamente ma in modo sicuro ed efficace Tenete al sicuro le vostre raccolte perché i vari centri sono pieni. Appena avremo notizie avviseremo tutti»

