Cadavere mummificato in un rudere nella zona di Prato

La macabra scoperta è stata fatta dai Vigili del fuoco, intervenuti nei pressi per una chiamata che segnalava un tronco pericolante vicino alla SS45 ai confini della città, in Valbisagno

Proprio a due passi dall’albero pericolante segnalato da un cittadino al 118 si trova il rudere al cui interno i pompieri hanno trovato il corpo di una persona deceduta da tempo. Sul posto sta intervenendo la Mortuaria. Non si esclude che si tratti del corpo di un senza fissa dimora che potrebbe essere deceduto per cause naturali dopo aver trovato rifugio nella casa abbandonata, ma al momento si tratta soltanto di un’ipotesi. Solo l’esame del corpo potrà stabilire le reali cause del decesso. Per quanto riguarda l’identità della persona, si confronteranno le caratteristiche somatiche ancora distinguibili con le denunce nella banca dati degli scomparsi.

In copertina: foto d’archivio

