A San Benigno una nuova cittadella degli uffici collegata con la stazione metro di Dinegro

L’assessore Cenci: «Con gli uffici del Patrimonio avvieremo una progettualità condivisa che valorizzi l’area, nel tempo già soggetta a fenomeni di degrado soprattutto nelle ore serali e notturne, per renderla più vivibile per chi ci lavora e collegarla in modo veloce e green con il resto della città»

Una cittadella degli uffici con nuovi servizi, spazi verdi, aree per socialità e un nuovo collegamento in navetta elettrica con la stazione della metro Dinegro. Lo ha deciso la giunta comunale durante l’ultima riunione.

«Oggi abbiamo un centro direzionale dove lavorano circa 10.000 persone e che ospita aziende di elevato profilo internazionale – spiega l’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci – con gli uffici del Patrimonio avvieremo una progettualità condivisa che valorizzi l’area, nel tempo già soggetta a fenomeni di degrado soprattutto nelle ore serali e notturne, per renderla più vivibile per chi ci lavora e collegarla in modo veloce e green con il resto della città. A livello nazionale ed europeo stanno sorgendo progettualità per la creazione di cittadelle destinate a ospitare uffici e servizi: a San Benigno hanno sede già importanti gruppi del settore energetico e marittimo che in un contesto più funzionale potranno diventare attrattori di altre imprese di settore promuovendo l’area, rilanciando Genova come sede di centri direzionali di grandi aziende. Uno spazio nel quale si potranno trovare aree per la socialità, il relax e le attività di relazione. Il progetto dovrà garantire un concept innovativo in grado di trasformare il quartiere con un’immagine unitaria, sotto il profilo degli spazi esterni, al fine di favorire e incrementare la relazione con l’ambito urbano d’insediamento e migliorare la qualità, in coerenza con i principi della rigenerazione urbana».

