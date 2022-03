Cciaa, una “cyber escape room” in piazza per aiutare le pmi a difendersi dai crimini informatici

Gioco di simulazione a fine corso per mettersi alla prova per i partecipanti a “Cybersecurity dalla consapevolezza all’approccio specialistico”

Questa mattina, in piazza Fontane Marose, i partecipanti al corso “Cybersecurity dalla consapevolezza all’approccio specialistico”, organizzato da Camera di Commercio di Genova e dal Centro di Competenza – Start 4.0, si sono messi alla prova in un gioco di simulazione dentro a un “cyberbus”, immedesimandosi nel ruolo di un criminale informatico che tenta di accedere e rubare dati confidenziali. Una “Cyber Escape Room” su quattro ruote per mettere in pratica le nozioni apprese durante le lezioni e riflettere sugli errori più comuni che si fanno in tema cybersecurity.

L’esercitazione conclude un ciclo di 24 ore di lezioni iniziate il 24 novembre e tagliate su misura per le piccole e medie imprese, che risultano il principale veicolo attraverso il quale i criminali informatici riescono a colpire e a sottrarre i dati delle grandi aziende.

Di seguito le informazioni sul corso:

