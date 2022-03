A26, fino 9 km di coda in tra Predosa e Masone e 5 tra il bivio con la A10 e Masone

In A7 coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e di 5 km tra Genova Bolzaneto e Busalla. Code anche in A10 e A12

La fila di auto in A26, che alle 18:30 aveva toccato gli undici km in direzione Genova e 8 in direzione Masone da Genova, è in lentissima riduzione.

In A10 coda di 4 km tra Arenzano e Celle Ligure.

In A12 coda di 4 km tra Recco e Rapallo; coda di 1 km tra Chiavari e Rapalloi; coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova.

Tutti gli incolonnamenti sono causati dai lavori in corso.

