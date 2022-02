Da stasera la facciata del palazzo della Regione si illuminerà di giallo e di blu, i colori della bandiera dell’Ucraina

Domani messa a Santo Stefano, poi il corteo fino alla cattedrale di San Lorenzo. Lunedì la fiaccolata con il sindaco Bucci e il presidente della Regione Toti oltre a rappresentanti della comunità ucraina

Questa sera alle 19, in segno di solidarietà al popolo ucraino, la facciata del Palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari si illuminerà con i colori della bandiera ucraina. L’illuminazione verrà ripetuta ogni giorno fino al 9 marzo prossimo.

All’illuminazione di questa sera parteciperà il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti assieme a una rappresentanza del Comune di Genova, ai membri della comunità ucraina genovese e al presidente dell’associazione culturale “Pokrova” Oleh Sahaydak.

Domenica 27 febbraio alle 10, nell’abbazia di Santo Stefano (piazza Santo Stefano 2), sarà celebrata una messa per il popolo ucraino. Al termine della celebrazione si muoverà un corteo che, attraversando via XX Settembre, piazza De Ferrari e via San Lorenzo arriverà alla cattedrale di San Lorenzo per raccogliersi in un momento di preghiera.

Lunedì 28 febbraio alle 20 partirà una fiaccolata dall’abbazia di Santo Stefano in direzione piazza De Ferrari, alla quale parteciperanno il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti e rappresentanti della comunità ucraina. Sulla scalinata di Palazzo Ducale, i presenti si uniranno in raccoglimento e cordoglio per il popolo ucraino.

