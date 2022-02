Albergo Tower, a casa due lavoratori in appalto, i sindacati: «No ai licenziamenti come metodo di risanamento»

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Liguria, chiedono alle istituzioni locali, all’Aeroporto di Genova, un «fattivo intervento coi vertici della Fore Srl e di S&S Group Srl», per «rivedere completamente le proprie scelte» e ritirare i licenziamenti dei due lavoratori

Le Segreterie Regionali di Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs, manifestano «piena solidarietà» ai due lavoratori che hanno ricevuto pochi giorni fa la lettera di licenziamento dalla Fore Srl. Società S&S Group che opera in appalto di servizio all’ interno dell’Albergo Tower nell’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova

«La crisi pandemica da Covid-19 ha fortemente impattato sui lavoratori e sulle imprese del Settore Turistico ricettivo oltre che nel Paese, anche nella Città di Genova – dicono Maurizio Fiore di Filcams Cgil Genova e Liguria, Fabio Pellicani di Fisascat Cisl Liguria e Cristina D’Ambrosio di Uiltucs Liguria -. Le proposte avanzate dal sindacato nei vari tavoli di confronto di questi anni di pandemia, erano quelli del mantenimento e della salvaguardia occupazionale. Tale grave atto unilaterale è stato compiuto dalla direzione aziendale, non assumendo le proposte avanzate più volte dal sindacato di una ulteriore riorganizzazione con l’utilizzo parallelo di ammortizzatori sociali ancora disponibili sino al 31 marzo 2022 in costanza di rapporto di lavoro. Un atteggiamento pretestuoso volto allo smantellamento della struttura alberghiera a discapito di due lavoratori alla quale è stata soppressa la ventennale attività.

Una lucida strategia messa in atto, che tende all’uso dei lavoratori come strumento al risanamento dell’azienda attraverso i licenziamenti».

