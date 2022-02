Ruba 150 euro dalla cassa di un bar, denunciato dai Carabinieri della Maddalena

Inchiodato grazie alle immagini delle telecamere che non mancano certo nella strada del Comune

I carabinieri della stazione di Maddalena, al termine degli accertamenti, scaturiti dopo un furto avvenuto all’interno di un bar sito in via Garibaldi la notte del 14 febbraio scorso, identificavano il responsabile in un 20enne senegalese, anche grazie la visualizzazione di riprese di video sorveglianza cittadino, che aveva sottratto la somma di 150 euro dalla cassa dell’esercizio. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e inosservanza al foglio di via.

