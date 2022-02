Attanasio (Cciaa): «Aumenti di gas ed energia, a rischio la ripartenza delle imprese»

Il presidente della Camera di Commercio lancia l’allarme per le aziende genovesi. «Aumenti a tre cifre per il gas e a due cifre per l’energia elettrica». Ecco quanto i rincari stanno pesando sulle aziende

Il primo trimestre dell’anno ha visto riversarsi in maniera drammatica sulla bolletta di gas e luce pagata dalle imprese e dalle famiglie aumenti che si avevano già cominciato a manifestarsi nell’ultimo trimestre del 2021.

La bolletta dell’energia elettrica per la Liguria è identica a quella del resto del paese, e vede, sul mercato tutelato, aumenti per le piccole e medie imprese che vanno dal 48,2% del negozio di ortofrutta al 92,8% del negozio di beni non alimentari.

Sotto: il dettaglio degli aumenti su base annua, riferiti al primo trimestre 2022, per le quattro tipologie di negozi tipo prese in considerazione dall’analisi effettuata dal sistema camerale.

Il discorso è più articolato per quanto riguarda il conto del gas, che si differenzia a seconda delle regioni.

Sul mercato tutelato, la bolletta del gas in Liguria è in assoluto leggermente meno salata rispetto al dato medio nazionale, ma il trend è leggermente peggiore, come risulta dall’infografica che segue, per tutte e sei le tipologie individuate.



Sul mercato libero, dai prezzi del gas rilevati dalla Camera di Commercio di Genova risulta che il raddoppio del costo mensile è avvenuto ancora prima, a settembre del 2021: a titolo di esempio, una piccola impresa con un consumo annuo di 30.000 m3 ha visto salire il conto mensile dai 1.744.00 di settembre € ai 3.564,00 di gennaio 2022.

«La situazione per le imprese sta diventando insostenibile – commenta il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio – e rischia di compromettere la ripartenza delle nostre imprese dopo due anni di pandemia. Il governo deve proseguire con decisione sulla strada dell’azzeramento degli oneri di sistema per le imprese e per le famiglie».

Mi piace: Mi piace Caricamento...