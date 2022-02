Peste suina, il team d’emergenza della Commissione Europea arriva in soccorso di Liguria e Piemonte

La missione dell’EUVET – EU Veterinary Emergency Team – sulla peste suina africana. EUVET è un team della Commissione Europea di supporto in situazioni di emergenza veterinarie

Gli esperti forniranno assistenza scientifica, tecnica, gestionale e pratica. Che servirà per perfezionare le misure di controllo ed eradicazione più adatte per fronteggiare la peste suina africana, soprattutto per quanto riguarda la preparazione tecnico-scientifica, il coordinamento delle azioni, e la sorveglianza.

Sono previste visite sul campo in Piemonte e Liguria, e incontri con il Ministero della salute, con le autorità sanitarie regionali e locali di Piemonte, Liguria Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana; con l’IZSPLV, che ha riscontrato i casi di positività finora accertati e che continua la sua opera di indagine diagnostica e analitica e di supporto tecnico scientifico, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (IZSLER); con il CEREP – Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus-, e il COVEPI – Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio.

