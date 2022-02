I militari dell’Arma hanno pizzicato il quarantacinquenne che, avendo già forzato la porta laterale di un negozio, stava asportando la merce

I carabinieri del nucleo radiomobile e della Stazione di Cornigliano questa notte hanno tratto in arresto per furto ed evasione un 45enne, con pregiudizi di polizia, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo veniva colto in flagranza di reato mentre, dopo avere forzato la porta di ingresso laterale di un esercizio commerciale, asportava alcolici vari.

