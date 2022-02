Scienziata genovese candidata al premio Nobel per la Pace per il vaccino anti Covid senza brevetto

Creato in Texas dove la microbiologa nata a Genova (americana, ma naturalizzata honduregna e italiana) lavora, è accessibile a tutti e salverà le popolazioni dei paesi poveri. ECCO IL VIDEOMESSAGGIO DELLA SCIENZIATA

Maria Elena Bottazzi è professore di Biologia presso la Baylor University di Waco, in Texas e co-direttrice del Centro per lo Sviluppo di Vaccini del Texas Children’s Hospital. Lei e Peter Hotez hanno guidato il team che ha progettato il vaccino contro il COVID-19 Corbevax, approvato in India a fine 2021 e non coperto da alcun brevetto. Salverà, nel mondo, moltissima gente povera. «È un privilegio molto speciale» ha detto lei in un messaggio video.

