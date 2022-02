Nella sala giochi con il green pass intestato a un’altra persona, denunciato dalla Polizia

In un altro bar del Ponente due sanzioni amministrative a carico del titolare per omesso controllo green pass e perché un cliente ne era sprovvisto

Nel ponente genovese gli agenti del Commissariato di Cornigliano, coadiuvati dai colleghi dell’R.P.C., sono stati impegnati nell’attività di controllo del territorio e verifica del rispetto della normativa “anticovid”, soprattutto negli esercizi commerciali. In una sala giochi hanno trovato un 34enne che ha esibito una certificazione verde intestata ad un’altra persona e per tale motivo è stato denunciato per sostituzione di persona; in un altro bar della zona, hanno invece contestato due sanzioni amministrative a carico del titolare, per omesso controllo green pass agli avventori e di un cliente che ne era sprovvisto.

Gli stessi operatori, l’altra notte, durante un posto di controllo, hanno visto sfrecciare una Mercedes in via Walter Fillak con 4 individui a bordo che, dopo un inseguimento, è stata raggiunta e fermata. Tra i quattro occupanti i poliziotti hanno riconosciuto un 32enne marocchino destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo è stato arrestato e portato a Marassi per espiare la pena di un anno e 9 mesi.

Ieri sera, con l’ausilio dell’R.P.C., ancora un controllo ad esercizi commerciali (due bar di via Sampierdarena, tre ristoranti di via Mantovani e un locale della Fiumara) all’interno dei quali non sono state riscontarte irregolarità. Complessivamente sono stati controllati 6 esercizi e 146 green pass.

Mi piace: Mi piace Caricamento...