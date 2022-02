Nuovo decreto Covid, in zona rossa restrizioni solo per i no vax. Illimitato il green pass per chi ha la terza dose

2 Febbraio 2022

2 Febbraio 2022 Enti Pubblici e Politica Come già succede nelle zone gialle e arancioni, nessun divieto per chi ha il certificato rafforzato Proprio il green pass rafforzato, prima ridotto da 9 a 6 mesi, diventa ora, almeno temporaneamente, “con scadenza illimitata”, perché al momento non è prevista una quarta dose. La bozza del decreto prevede che chi ha completato il ciclo vaccinale con che dosi e chi si è contagiato ed è guarito dopo essersi vaccinato, il pass abbia validità “senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”. Chi si è ammalato dopo la prima dose il certificato varrà, invece, 6 mesi. Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati