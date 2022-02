Covid, scuola: nuove regole più leggere e Dad solo per i non vaccinati

Nella bozza del nuovo decreto la Dad passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado e a dover seguire le lezioni da casa saranno solo i non vaccinati, ad eccezione della fascia 0-6 anni (per la quale non è previsto vaccino)

Asili nido e scuole per l’infanzia: i bambini rimarranno a casa quando in classe ci sono 5 o più casi di positività al Covid (oggi basta un caso).

Elementari, medie e superiori: la dad scatterà solo per i non vaccinati. Alle primarie (come negli asili) dal quinto positivi.

Chi resta in classe e ha più di 6 anni dovrà utilizzare le mascherine FFp2 mentre a nidi e infanzia, dove per i bimbi non c’è obbligo di dispositivi di protezione, a dover usare le Ffp2 saranno insegnanti e personale scolastico, non i bambini.

Tamponi “fai da te” per scuole dell’infanzia ed elementari. Se un bambino mostra i sintomi del virus, dovrà sottoporsi ad un tampone, molecolare, antigenico oppure “autosomministrato”. In caso quest’ultimo desse esito negativo, per rientrare in classe basterà l’autocertificazione.

Il ritorno dalla quarantena (in ogni ordine e grado d’istruzione): necessario un tampone antigenico o molecolare. Non è necessario il certificato medico.

