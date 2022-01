Inseguito dalla Polizia, cade con lo scooter e finisce in codice rosso al Villa Scassi

È successo verso le 5 di questa mattina in via Buffa a Voltri. Sul posto anche la Polizia locale oltre ai soccorsi inviati dal 118

Grave incidente stradale stamattina in via Buffa a Voltri. Gravemente ferito un motociclista che è stato soccorso con auto medica e ambulanza inviate dal 118 e trasportato all’ospedale Villa Scassi.

Il ferito è un cittadino marocchino di 33 anni che non si è fermato all’alt dei poliziotti ed è scappato. Da qui è nato un inseguimento che è terminato con la caduta dell’uomo in scooter addosso alla volante, che è risultata danneggiata. Non ci sono altri feriti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...