Carcere di Pontedecimo, positivo al Covid un detenuto su 3

UilPa Polizia Penitenziaria: «Doppi turni delle poliziotte nel reparto femminile per separare le detenute che hanno contratto il virus e garantire ordine e sicurezza»

A Pontedecimo, unico istituto penitenziario femminile della Regione che vede la presenza di 139 detenuti presenti tra cui 60 donne, ieri erano 42 detenuti positivi al Covid, quasi uno su tre. Undici i poliziotti positivi. Si sono anche generate tensioni all’interno. Venerdì nel reparto maschile un detenuto ha dato fuoco alla cella provocando l’intossicazione di due poliziotti, che trasportati al San Martino per le cure del caso, hanno riportato prognosi di 7 e 8 giorni. Nel reparto femminile per separare le detenute risultate positive e garantire ordine e sicurezza, le poliziotte hanno espletato doppi turni, con orario continuativo di 12/14 ore.

«Questa è la realtà delle carceri abbandonate del Governo, dalle Istituzioni – dice il segretario regionale UilPa Polizia Penitenziaria. «Otto detenuti morti suicidi dall’inizio dell’anno, di cui due in Liguria, a Marassi e a Sanremo, 5.435 positivi al Covid, fra reclusi (3.733) e operatori (1.702) al 27 gennaio scorso, evasioni, aggressioni alla Polizia penitenziaria e ad altri operatori, forti tensioni in diversi istituti, sequestri di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, indice del fatto che circolano in grande quantità oggetti e sostanze non consentite, la sparatoria di qualche mese fa a Frosinone, parti e omicidi in cella. Questo il sommario bollettino delle nostre prigioni».

