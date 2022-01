Incendio notturno in via del Lagaccio, danneggiati moto, auto, tubature e centralina elettrica

La strada è rimasta chiusa dalle poco prima delle 4:30 alle 6:30 per permettere gli interventi di soccorso. Momenti di paura per i residenti del civico 1 che, però, non è stato necessario sgomberare

È successo all’altezza del civico 1 di via del Lagaccio dove sono arrivati i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e la Polizia locale per chiudere la strada, permettere l’intervento dei pompieri e garantire la sicurezza di eventuali passanti. Le fiamme sono partite da un motociclo e si sono poi propagate a un veicolo posteggiato, rimasto danneggiato. Sono stati riscontrati danni anche alle tubature dell’acqua e a centralina corrente elettrica i cui gestori sono stati informati direttamente dai Vigili del fuoco.

