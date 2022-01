Nidi e materne: a casa il 41,4% dei bimbi. Il 52,51% delle sezioni sospese nelle scuole per l’infanzia

I dati sono di oggi e dipingono un quadro di epidemia estesa a macchia d’olio nelle strutture scolastiche comunali. Sospesi (perché positivi o contatto di positivi) 2.090 bimbi su 5.047

Nelle scuole comunali per l’infanzia:

94 su 179 sezioni sospese pari al 52,51%

1.593 su 3.511 bambini sospesi pari al 45,37

Nei nidi comunali

42 su 97 bolle sospese pari al 43,30%

497 su 1.536 bambini sospesi pari al 32,36%

Mentre Ministero e Provveditorato continuano a dipingere una situazione quasi in linea con gli inverni pre Covid e, al contrario, i presidi di elementari, medie e superiori lanciano appelli perché non riescono a gestire tutto a causa delle assenze degli insegnanti, i numeri relativi ai più piccoli dipingono una situazione da piena pandemia che non lascia scampo a interpretazioni.

