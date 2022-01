Città buia, oggi è toccato (di nuovo) a Carignano. Le segnalazioni continuano a moltiplicarsi

Alla fine della settimana scorsa era toccato a Voltri, qualche giorno prima alla zona tra via Peschiera e via Felice Romani. Stasera l’illuminazione pubblica è stata riaccesa in capo a qualche ora

Illuminazione pubblica spenta per qualche ora, stasera, in corso Saffi, via Vannucci, via Volta e mura delle Cappuccine e fino al pronto soccorso del Galliera. Dopo le segnalazioni, la luce è tornata.

Alla fine della scorsa settimana, da giovedì, era toccato a Voltri: via Don Giovanni Verità. via Buffa, via Chiaramonte, piazza Lerda e via Sant’Ambrogio.





Qualche giorno prima era stata la volta di via Peschiera, via Groppallo, via Montesano e via Felice Romani, tra Castelletto e il centro.

La frequenza dei guasti è piuttosto alta. Le segnalazioni vanno rivolte al nuovo gestore City Green Light, mediante il numero verde 800642120

