SS35 dei Giovi chiusa per l’ennesima frana, la quarta in 12 mesi

Per nuovo movimento franoso è stata temporaneamente chiusa la Strada statale 35 all’altezza del km 26+800 in entrambe le direzioni di marcia

È la quarta frana nel giro di 12 mesi. La prima, il 23 gennaio del 2021, aveva fatto scattare la chiusura della strada. La seconda era avvenuta in località Borgo Fornari-Pieve, nel comune di Ronco Scrivia, nelle prime settimane di febbraio e la Statale era stata riaperta il giorno 18 dello stesso mese. Un’altra frana si era verificata a ottobre al km 26,750, a Ronco Scrivia, e la strada era stata anche in quel caso chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

La strada statale dei Giovi collega Genova e la Riviera Ligure con Como e il Canton Ticino, passando per Pavia e Milano.

