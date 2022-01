Assalto ai centri vaccinali, code fino a quaranta minuti al centro di San Benigno

Le nuove misure del Governo e l’avanzare dell’epidemia hanno generato la corsa alla vaccinazione. A San Benigno, stamattina alle 10, chiamavano i prenotati delle 9:10

Folla nel centro vaccinale di San Benigno, stamani. Decine di persone attendevano il loro turno per un ritardo di quaranta minuti sul servizio. In realtà sono molte le persone che si sono prenotate per la prima dose, come per la terza e in molti delle categorie che hanno l’obbligatorietà e possono presentarsi senza prenotazione ai centri vaccinali autorizzati.

