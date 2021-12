Su Tik Tok spopolano il video della Regione per le donazioni di sangue

300mila visualizzazioni per gli sketch che parlano il linguaggio dei giovani sul social da loro più frequentato

Sono oltre 300mila i ragazzi e le ragazze under 30 che hanno visualizzato i 3 video di TikTok dedicati alla campagna sulla donazione del sangue e del plasma, avviata a dicembre 2021 da Regione Liguria in collaborazione con Alisa per sensibilizzare la popolazione su questo tema così importante. Sono invece oltre 65mila le visualizzazioni degli stessi video su Instagram e Facebook, social sui quali la campagna è destinata a tutte le fasce di età.

I protagonisti della campagna si chiamano Marco Martinelli e Shinhai, due tra i più originali digital creator attivi su TikTok: Martinelli ha creato un format divulgativo dedicato alle scienze, sua grande passione, mentre Shinhai racconta con grande successo il confronto culturale tra Italia e Giappone grazie alla divertente collaborazione di sua madre, che è appunto giapponese.

L’obiettivo di Regione Liguria è quello di portare il messaggio dell’importanza della donazione del sangue e del plasma ai più giovani, utilizzando un linguaggio nuovo e coinvolgente, sfruttando la grande potenzialità di comunicazione e diffusione dei social network.

“Con questa campagna – spiega il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria

Giovanni Toti – vogliamo rivolgerci non solo al pubblico adulto che ormai ha sempre più familiarità con i social, ma soprattutto ai più giovani, la fascia sulla quale è più importante che il massaggio faccia presa, in modo da spingere sempre più persone a donare, in modo che i ragazzi comprendano quanto il singolo gesto, il singolo dono in questo caso di ognuno di loro sia fondamentale per il benessere e la cura della collettività e di chi ha bisogno. I social – conclude Toti – non sono solo divertimento: sono ormai uno strumento fondamentale di comunicazione e di conoscenza per costruire il futuro della nostra società”.

