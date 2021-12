In media Valbisagno arriva un albero dedicato a Gino Strada

Grazie ad una mozione presentata dal Consigliere del Movimento 5 Stelle, Federico Giacobbe al Consiglio del Municipio 3 Bassa Valbisagno di lunedì e approvata all’unanimità, sarà piantato un albero, simbolo di vita, intitolato al fondatore di Emergency

«Si tratta di un atto doveroso, un’iniziativa che spera di stimolare anche l’amministrazione Comunale nell’individuare una strada o una piazza da intitolare a Gino Strada come da impegno preso e non ancora rispettato – dice Giacobbe -. Genova è infatti una delle poche grandi città a non aver ancora dato un giusto tributo alla figura di Strada. Vogliamo ringraziare per la buona riuscita dell’iniziativa, i volontari di Emergency di Genova per tutto quello che fanno, il Presidente del Municipio e tutte le altre forze politiche che ci hanno appoggiato».

Mi piace: Mi piace Caricamento...