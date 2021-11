La Rai vuole chiudere l’edizione di mezzanotte dei Tg regionali. Toti: «Molto preoccupante»

Per il presidente della Regione si rischia «di ridurre l’offerta di informazione al servizio del cittadino soprattutto in un momento delicato come l’attuale in cui siamo alle prese con una pandemia e pertanto con una necessità di aggiornamenti costanti. Oltre a questo rappresenta una minaccia a un’informazione storica e alle professionalità giornalistiche che da sempre la caratterizzano»

«L’annunciata chiusura dell’edizione di mezzanotte dei Tg regionali della Rai è molto preoccupante perché rischia di ridurre l’offerta di informazione al servizio del cittadino soprattutto in un momento delicato come l’attuale in cui siamo alle prese con una pandemia e pertanto con una necessità di aggiornamenti costanti. Oltre a questo rappresenta una minaccia a un’informazione storica e alle professionalità giornalistiche che da sempre la caratterizzano. Ci auguriamo che ci possano essere dei ripensamenti da parte dell’azienda per evitare una ulteriore perdita in un settore, quello giornalistico, che ormai da anni vive piani di riorganizzazione e tagli costanti». Commenta così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti l’annunciata soppressione dell’edizione notturna della Tgr.

