Legambiente, Festa dell’Albero: due giorni di iniziative nel fine settimana

Il Circolo Nuova Ecologia organizza per l’edizione 2021 della Campagna Nazionale di Legambiente denominata Festa dell’Albero una due giorni di iniziative per il fine settimana.

Sabato 20 novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:30 l’iniziativa “L’albero più “fico” del Centro Storico”: Caccia al Tesoro in modalità teleguidata tramite link di collegamento o contatto telefonico alla scoperta di un magnifico esemplare arboreo nella magia del Centro Storico genovese meno conosciuto.

Partenza da Piazza De Ferrari, zona Portici laterali del Palazzo della Regione, collegandosi al Link: https://us02web.zoom.us/j/81673202946?pwd=RXMrMnE0alUyaHdlV1dwMHJ6UFdJUT09 (visualizzabili anche dalla Pagina Facebook del Circolo) o tramite contatto telefonico previo invio SMS a 3488968972.

Domenica 21 novembre dalle ore 10:00 (con appuntamento davanti alla Sede della Croce Verde di Nervi) alle 15:00 pulizia, piantumazione e raccolta ghiande per future semine nella zona di Monte Moro (strada per Apparizione, proseguire oltre il Cimitero fino in fondo alla via, per chi voglia arrivare direttamente in loco) con “A Thousand Trees Project e altre associazioni”

