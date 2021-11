Cortei in atto: studenti in centro, lavoratori delle Acciaierie a Ponente

Traffico difficile soprattutto a Ponente dove alle 10 è stata riaperta la strada Guido Rossa verso l’autostrada. Il corteo si dirige verso Cornigliano

Il corteo degli studenti muove da piazza Verdi a piazza Matteotti, al momento si trova in via Ippolito D’Aste.

La manifestazione delle maestranze delle acciaierie, dopo aver bloccato la strada Guido Rossa, ora riaperta in direzione del casello autostradale, si dirige verso via Cornigliano.





I lavoratori protestano perché non viene pagato il premio di risultato del 3%. La manifestazione è stata decisa durante l’assemblea di questa mattina. I lavoratori protestano anche perché, nonostante le assicurazioni, il Governo non ha deciso alcuna data per l’incontro col ministro Giorgetti che doveva essere entro ottobre.

