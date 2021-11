Topi morti galleggiano nelle acque del Porto Antico

Sono arrivati nello specchio acqueo attorno al Galeone dopo le ultime, recenti, piogge. Sono forse affogati, oppure le carcasse sono state portate in mare dai rivi in piena dopo la morte per avvelenamento causato dalle esche disposte nel centro storico

Certo non è un bello spettacolo da vedere per genovesi e turisti che passeggiano in una delle aree più turistiche della città. Non è chiaro se gli animali siano morti annegati a causa delle forti piogge che si sono abbattute anche sul centro storico, se invece siano morti avvelenati dalle esche disseminate nella città vecchia, dove la popolazione murina nel corso dell’estate si è moltiplicata o se la ragione sia un’altra. Fatto sta che basta affacciarsi alle balaustre per vedere uno spettacolo che non è certo un bel biglietto da visita per Genova. Le carcasse andrebbero rimosse.

Mi piace: Mi piace Caricamento...