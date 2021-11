Carrefour, 26 esuberi dichiarati dall’azienda in Liguria

Filcams Cgil: « Per il 2022 il Gruppo ha intenzione di procedere anche con la esternalizzazione di diversi punti vendita attraverso il franchising, di cui 13 solo tra Genova e territorio metropolitano»

«Sono 26 gli esuberi dichiarati da Carrefour in Liguria di cui 10 a Imperia, 13 a Savona e 3 a Genova su un totale di 769 a livello nazionale: una trattativa tutta in salita – dichiara Fabio Piccini Filcams Cgil Genova – È un provvedimento grave che colpisce dipendenti che anche in pandemia hanno continuato a lavorare per l’intera collettività e che oggi vengono ripagati con questa moneta. Per il 2022 il Gruppo ha intenzione di procedere anche con la esternalizzazione di diversi punti vendita attraverso il franchising, di cui 13 solo tra Genova e territorio metropolitano. Monitoreremo la situazione con attenzione certo, il disimpegno del Gruppo sul territorio è molto pesante».

Mi piace: Mi piace Caricamento...