Sono stati alcuni passanti a vedere uscire il fumo e a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per ore per avere ragione delle fiamme

L’incendio è avvenuto in Lungobisagno Dalmazia, al civico 61. L’allarme è stato dato poco prima delle 3 del mattino. Sono intervenuti i Vvf del distaccamento di Genova Est e della centrale.

Sono in corso le indagini per scoprire se all’origine del rogo ci siano un guasto elettrico o un gesto doloso. I danni sono ingenti.

