Grave incidente in via Andrea Doria, una donna in codice rosso

4 Novembre 2021

Grave incidente questa mattina poco dopo le 6:30 in via Andrea Doria, tra San Teodoro e il centro storico. Vittima una donna di circa 40 anni. Traffico in tilt La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata al San Martino in gravi condizioni. Sul posto la Polizia locale anche con una squadra del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Tutto il traffico della zona è nel caos.

