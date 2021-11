Indagine Demoskopica: Liguria al terzo posto. Rimonta di 16 posizioni

Toti: «Si tratta di un importante balzo in avanti da parte del nostro sistema ricettivo che ci ha permesso di scalare posizioni nella classifica di gradimento dei turisti che hanno visitato e apprezzato la nostra regione»

Sono stati diffusi dall’istituto di ricerca Demoskopica i dettagli del “Regional Tourism Reputation Index” per il 2021: dal rapporto si evidenzia che la Liguria ottiene una grande performance nella speciale graduatoria del sistema ricettivo più apprezzato, conquistando il terzo posto con 105,4 punti e guadagnando ben 16 posizioni rispetto allo scorso anno.

«Si tratta di un ulteriore salto di qualità che vede la Liguria impegnata nel rilancio del settore – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Un settore, tra l’altro, che ci sta regalando grandi soddisfazioni. Anche in questo caso si tratta di un importante balzo in avanti da parte del nostro sistema ricettivo che ci ha permesso di scalare posizioni nella classifica di gradimento dei turisti che hanno visitato e apprezzato la nostra regione. Di questo dobbiamo ringraziare in primis gli albergatori che stanno migliorando sensibilmente la qualità dell’offerta”.

È quindi soprattutto il gradimento espresso dai visitatori sulle strutture ricettive che ha consentito alla Liguria di scalare ben 11 posizioni nella classifica generale della reputazione turistica rispetto al 2020 passando dal 17° al 6° posto.

“Questo splendido risultato è il frutto del grande impegno profuso in questi ultimi anni dai nostri albergatori – commenta l’assessore al turismo Gianni Berrino- per migliorare la qualità dell’offerta: le ottime recensioni avute sui social confermano che le nostre strutture sono al top in Italia e che quindi fanno della Liguria una delle mete più ambita dai turisti”.

