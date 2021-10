Comune, oltre 300mila euro a bando per servizi socioeducativi

Sono l’avanzo dello stanziamento per o centri estivo per i bimbi disabili. L’assessore Grosso: «Dovranno essere impiegati entro il 31 dicembre». Bando aperto fino al 15 novembre

«Nell’agosto dello scorso anno, la Giunta ha deliberato il riparto dei fondi, che cubano 1.591.528,10 euro. Per sostenere la fruizione dei centri estivi per i bambini disabili, per i bambini e i ragazzi da 0 a 16 anni, sono stati utilizzati 1.273.222,48 euro. I restanti € 318.305,62 sono stati destinati a interventi di sostegno ai servizi educativi diurni per babini e famiglie in carico ai servizi sociali, a parziale copertura della spesa estiva dei Centri Servizi per la famiglia. Per quanto riguarda i fondi relativi al 2021 – dichiara l’assessore Barbara Grosso – la scadenza è stata portata al 31 dicembre, pertanto questa mattina abbiamo pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, rivolte a soggetti pubblici o privati per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa, attuati o da attuarsi fino al 31 dicembre. Sulla base della nuova manifestazione di interesse, entro il 31 dicembre verranno assegnati i contributi. Inoltre, le collaborazioni di coprogettazione e programmazione con il terzo settore, già presenti nella programmazione sul territorio con tutte le realtà associative e del terzo settore, hanno avuto un ulteriore, ampliamento con il bando dello scorso giugno, che ha portato le associazioni partecipanti da 85 a 117».

L’avviso pubblico per l’assegnazione dei fondi del ministero per le Pari opportunità e la famiglia, emesso dal Comune di Genova, è attivo da oggi sino al 15 novembre.

Tutte le info sono pubblicate sul sito del Comune al link https://bit.ly/3vPFQ0m

