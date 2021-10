I cavi caduti domenica dalla sopraelevata sono dell’Autorità Portuale

Lo ha detto oggi in consiglio comunale l’assessore alle manutenzioni Pietro Piciocchi rispondendo a una richiesta di chiarimenti del M5S in merito al crollo avvenuto domenica scorsa che ha portato al ferimento di 4 persone, di cui 3 medicate in ospedale, e al danneggiamento di almeno 50 veicoli

Le indagini sono state svolte negli archivi del Comune dove è stata trovata un’istanza dell’Autorità portuale risalente al 1998 in cui l’ente chiedeva di prolungarli. Lo ha spiegato Piciocchi in consiglio. In realtà i cavi del fascio crollato per quasi un chilometro erano tre e, quindi, proseguono le ricerche.

I cavi, retti da ganci di zinco, sarebbero caduti a causa della forza del vento, probabilmente dopo che i sostegni si erano deteriorati. Si tratta di cavi dati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...